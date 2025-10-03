Достижения.рф

В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 1,3 млн жителей

оригинал Фото: Istock / Nastco

Вакцинацию от гриппа прошли уже более 1,3 млн жителей Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Сделать прививку в регионе можно в поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных комплексах. Детям также доступна вакцинация в школах и детсадах.

«Осенью обычно наблюдается подъём вирусных заболеваний. В наших силах – защитить себя и близких от гриппа и его опасных осложнений. Лучший способ – сделать прививку. Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 1,3 млн человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, перед вакцинацией врач осмотрит пациента и в случае отсутствия медицинских противопоказаний направит на прививку.

Записаться на приём к специалисту можно на портале госуслуг, по телефону 122, а также через чат-бот в Telegram.

График выездов мобильных комплексов доступен по ссылке.
Лора Луганская

