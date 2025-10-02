В Детском центре прооперировали девочку с пятикратным расширением пищевода

02 октября 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля сделали уникальную операцию девочке, у которой пищевод был расширен в пять раз по сравнению с нормой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику поступила девятилетняя пациентка с редким заболеванием. Её пищевод был расширен до четырёх сантиметров при норме в 7-10 мм. При такой патологии попадание пищи в желудок сильно затруднено. Из-за этого ребёнок не мог нормально питаться и практически не набирал вес. Хирурги решили провести оперативное вмешательство.



«Через разрез в пищеводе мы создали подслизистый туннель и рассекли циркулярные мышцы, блокирующие проход пищи. Эта методика уже хорошо зарекомендовала себя у взрослых, но в детской практике применяется редко. Операция прошла успешно. Уже на следующий день исследование показало свободное прохождение пищи в желудок», – рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики ДКЦ Александр Иноземцев.