В подмосковном Минздраве рассказали, как устранить запах в доме тяжелобольного

17 марта 2026, 14:40

Проблема неприятных запахов в домах, где живут тяжелобольные, знакома многим семьям. Несмотря на соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, специфический запах часто становится испытанием для окружающих.





Но существуют эффективные способы минимизации этих запахов и создания комфортных условий для больного, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Одна из причин проблемы – изменение обмена веществ, когда заболевания нарушают нормальный метаболизм и изменяют химический состав выделяемых организмом веществ. А застоявшийся воздух и высокая влажность усиливают интенсивность неприятных запахов.

«Однако ситуация далеко не безнадёжна. Для эффективного избавления от неприятных запахов необходим систематический подход, включающий ежедневную обработку кожи специальными средствами для ухода за лежачими больными, регулярное проветривание помещений, доступ свежего воздуха, оптимизацию режима кондиционирования и влажности. Очень важны применение препаратов, подавляющих развитие анаэробных бактерий и раздельное хранение бытовых отходов», – отметили в ведомстве.

«Следуя перечисленным рекомендациям, вы сможете создать комфортную среду в доме для всей семьи, улучшив качество вашей совместной жизни с тяжелобольным пациентом», – сказала специалист координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Аристархова.