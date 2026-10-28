Подмосковный невролог раскрыла необычное правило для запоминания симптомов инсульта

28 октября 2026, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для того, чтобы легче запомнить симптомы инсульта и не растеряться в экстренной ситуации, можно использовать специальное мнемоническое правило. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Люберецкой областной клинической больницы, врач-невролог Лариса Сметана.





Студенты медицинских образовательных учреждений для лучшего запоминания часто используют слово «удар». Если расшифровывать по буквам, то это – «улыбка», «движение», «артикуляция» и «решение», пояснила доктор.

«При инсульте человек часто не может улыбнуться или у него получается кривая улыбка. У больного внезапно происходит нарушение координации и равновесия, наблюдаются боль и онемение в конечностях с одной стороны тела, нарушение речи, спутанность сознания. Если у человека проявляется хотя бы один из этих симптомов, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Чем быстрее начнётся лечение, тем выше шансы на благоприятный исход без серьёзных осложнений», – подчеркнула Лариса Сметана.