В Рузском округе нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны
Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в посёлке детского городка «Дружба» Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил местный житель. Он заметил боеприпас при проведении земляных работ на своём участке.
«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 23-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Боеприпас поместили в специальный контейнер, увезли на полигон и там обезвредили с соблюдением всех правил безопасности.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе произошёл пожар в жилом многоквартирном 17-этажном доме, в результате которого погибла девочка-подросток.