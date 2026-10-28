В Рузском округе нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны

28 октября 2026, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, обнаружили в посёлке детского городка «Дружба» Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил местный житель. Он заметил боеприпас при проведении земляных работ на своём участке.





«Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 23-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.