Шпажистка Гудкова из Подмосковья стала призёром всероссийских соревнований
Воспитанница областного Центра олимпийских видов спорта и училища олимпийского резерва в Чехове Татьяна Гудкова завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Турнир состоялся в Москве 26 октября.
«Гудкова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в личном первенстве на шпагах. Золотую медаль выиграла представительница Москвы Айзанат Муртазаева, а третье место разделили москвички Яна Бекмурзова и Милен Бавуге Хабимана», — говорится в сообщении.Татьяна Гудкова является двукратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой мира среди юниоров, трехкратной чемпионкой России и победительницей Кубка России 2023 года.