В больницы Подмосковья за год поступили 146 единиц тяжёлого медоборудования
146 единиц тяжёлого медицинского оборудования, включая аппараты МРТ, флюорографы и маммографы, получили больницы и полклиники Московской области в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Вся полученная техника уже работает.
«Медучреждения получили 93 рентгеновских аппарата, 18 маммографов, 14 флюорографов, девять аппаратов МРТ, восемь КТ и четыре ангиографа. На закупку этой техники выделили свыше пяти с половиной миллиарда рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Оборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».