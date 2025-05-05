Подмосковным ветеранам напомнили об услугах бесплатного такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Ещё с 2017 года на постоянной основе организован бесплатный проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в регионе, и сопровождающих их.
Особенно эта услуга актуальна в преддверии 9 мая, отметили в ведомстве.
После оформления заказа придёт подтверждение с госномером, маркой и цветом автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.
В Минтрансе добавили, что суммарная стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 тыс. рублей, а их число не ограничено.
Читайте также:
Минтранс Подмосковья предупреждает о снеге: водителей призывают быть осторожными
Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении
На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей
«Чтобы заказать бесплатное такси, ветерану или его близким нужно позвонить по номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год его рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута», – пояснили в пресс-службе.Там добавили, что воспользоваться бесплатным проездом на такси в любое время могут только участники войны, которые внесены в список органов соцзащиты населения Подмосковья.
После оформления заказа придёт подтверждение с госномером, маркой и цветом автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов.
В Минтрансе добавили, что суммарная стоимость поездок за месяц не должна превышать 1 тыс. рублей, а их число не ограничено.
Читайте также:
Минтранс Подмосковья предупреждает о снеге: водителей призывают быть осторожными
Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении
На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей
Лора Луганская