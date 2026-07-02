Детское поликлиническое отделение Одинцовской больницы открыли после капремонта
В Одинцовской больнице после капремонта возобновило работу детское поликлиническое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В здании полностью обновили входную группу, интерьер, внутреннюю отделку, отремонтировали кровлю, оборудовали комфортные зоны ожидания.
«Ремонт проведён для повышения комфорта и доступности медицинской помощи для детей и их родителей. Медицинскую помощь в отремонтированной поликлинике получают более 8 100 детей. Приём ведут восемь врачей-педиатров», – рассказал главврач Одинцовской больницы Иван Каприн.Медучреждение рассчитано на 150 посещений в смену. В здании работают кабинеты педиатров, стоматолога, вакцинации, профилактики, фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ. Открыт сервис «Справка в один шаг». Кроме того, в ближайшее время начнут работу физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты.
Детское поликлиническое отделение расположено по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 10а, пом. 2.
Записаться на приём можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».