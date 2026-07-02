В Московской области за год удвоилась востребованность телемедицины

02 июля 2026, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье выросла популярность телемедицинских консультаций. С начала года их провели более 2,5 миллионов. Только с начала года проведено более 2,5 миллиона консультаций – почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





На онлайн-приёме врач может разъяснить результаты диспансеризации, анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист, скорректировать назначенное ранее лечение.

«Телемедицина в Подмосковье – востребованный формат получения медицинской помощи. Только с начала года проведено более 2,5 миллионов консультаций, то есть почти вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня можно продлить рецепт, закрыть больничный, разобрать результаты анализов, не посещая поликлинику. Это экономит время пациентов и повышает доступность медицины», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.