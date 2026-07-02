Сотрудники кардиопульта подмосковной скорой расшифровали более 190 000 ЭКГ
На Московской областной станции скорой помощи работает кардиопульт, с помощью которого бригады могут прямо во время выезда передавать ЭКГ пациента кардиологу. Специалисты дистанционно расшифровали 190 000 электрокардиограмм, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи оценирвают состояние пациента, и бригада принимает решение о необходимости госпитализации. При патологиях сердечно-сосудистой системы скорость принятия решений и оказания помощи имеют решающее значение.
«С начала года специалисты кардиопульта обработали и проанализировали более 190 000 электрокардиограмм. В 41% случаев зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности. У 4% пациентов диагностировали острый коронарный синдром, что потребовало их срочной госпитализации в региональные сосудистые центры Московской области», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметил в ведомстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Все выездные бригады снабжены такими аппаратами.