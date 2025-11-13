В Московской области с начала года появились 555 почётных доноров

13 ноября 2025, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье проживают более 28 000 обладателей звания «Почётный донор России», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это звание могут получить доноры, регулярно сдающие кровь и её компоненты.





Для получения статуса почётного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и её компонентов.

«С каждым годом в Московской области растёт число активных и неравнодушных жителей, которые на регулярной основе сдают кровь для помощи попавшим в беду людям. Большинство донаций выполняется безвозмездно. С начала года в Московской области звание «Почётный донор России» получили 555 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.