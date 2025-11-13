В Московской области с начала года появились 555 почётных доноров
В Подмосковье проживают более 28 000 обладателей звания «Почётный донор России», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это звание могут получить доноры, регулярно сдающие кровь и её компоненты.
Для получения статуса почётного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и её компонентов.
«С каждым годом в Московской области растёт число активных и неравнодушных жителей, которые на регулярной основе сдают кровь для помощи попавшим в беду людям. Большинство донаций выполняется безвозмездно. С начала года в Московской области звание «Почётный донор России» получили 555 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, стать донором может любой житель старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови и прошедший специальное медобследование перед донацией. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови или на выездных донорских акциях.
Правила присвоения звания «Почётный донор России» размещены на сайте Московского областного центра крови.