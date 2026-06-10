В больницы Подмосковья с начала года поступило 95 современных мониторов пациентов
В медицинские организации Московской области с начала года поступило 95 современных мониторов пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование используют для непрерывного контроля состояния пациентов в отделениях реанимации, интенсивной терапии и операционных.
«Мониторы позволяют отслеживать основные показатели жизнедеятельности – частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов более чем на 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируют поставить 298 мониторов пациентов на сумму свыше 236 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Современные мониторы помогают медикам оперативно выявлять изменения в состоянии пациента и своевременно принимать решения. Особенно востребовано такое оборудование при оказании экстренной помощи, проведении операций и лечении пациентов в тяжёлом состоянии.
Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».