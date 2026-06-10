В больницы Подмосковья с начала года поступило 95 современных мониторов пациентов

10 июня 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В медицинские организации Московской области с начала года поступило 95 современных мониторов пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Оборудование используют для непрерывного контроля состояния пациентов в отделениях реанимации, интенсивной терапии и операционных.

«Мониторы позволяют отслеживать основные показатели жизнедеятельности – частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов более чем на 66 миллионов рублей. Всего в этом году планируют поставить 298 мониторов пациентов на сумму свыше 236 млн рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.