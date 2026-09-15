Подмосковный онколог Полушкин перечислил ранние симптомы лимфомы
Лимфома – злокачественное заболевание иммунной системы. При этой патологии B- или T-клетки мутируют, перестают погибать и начинают бесконтрольно делиться, объяснил руководитель координационного центра онкологической помощи Московской области Виталий Полушкин.
Эти клетки образуют опухолевые очаги в лимфоузлах и внутренних органах. Лимфома относится к онкогематологическим заболеваниям крови или лимфы, а не к классическому раку из эпителиальной ткани.
Заболевание может развиваться в любых органах, где имеется лимфоидная ткань – лимфоузлах, селезёнке, миндалинах, костном мозге, желудочно-кишечном тракте.
«Выделяют две большие группы лимфом: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы с разным уровнем агрессивности. Специфической профилактики, гарантированно предотвращающей развитие лимфомы, сейчас не существует. Однако своевременное обращение к врачу позволяет выявить заболевание на ранних этапах и начать лечение без задержки», – отметил врач.
Симптомы, на которые стоит обратить особое внимание, – безболезненное увеличение лимфоузлов, особенно длительное, необъяснимая лихорадка и выраженная ночная потливость, непреднамеренная потеря веса и продолжительная слабость. Настороженность должны вызывать кожный зуд, длительный кашель, одышка и ощущение давления в груди. Однако все эти симптомы не означают, что у человека обязательно лимфома. Они могут встречаться при инфекционных и других заболеваниях.
«Многие виды лимфом, особенно лимфома Ходжкина и некоторые неходжкинские лимфомы, могут быть полностью излечимы. Не стоит заниматься самодиагностикой или откладывать визит к врачу из страха услышать тревожный диагноз», – подчеркнул Полушкин.Как напомнили в подмосковном Минздраве, ежегодно 15 сентября отмечается Всемирный день борьбы с лимфомами. Эта дата – повод напомнить о заболевании, которое важно распознать вовремя.