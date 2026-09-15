Подмосковный онколог Полушкин перечислил ранние симптомы лимфомы

15 сентября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лимфома – злокачественное заболевание иммунной системы. При этой патологии B- или T-клетки мутируют, перестают погибать и начинают бесконтрольно делиться, объяснил руководитель координационного центра онкологической помощи Московской области Виталий Полушкин.





Эти клетки образуют опухолевые очаги в лимфоузлах и внутренних органах. Лимфома относится к онкогематологическим заболеваниям крови или лимфы, а не к классическому раку из эпителиальной ткани.



Заболевание может развиваться в любых органах, где имеется лимфоидная ткань – лимфоузлах, селезёнке, миндалинах, костном мозге, желудочно-кишечном тракте.

«Выделяют две большие группы лимфом: лимфому Ходжкина и неходжкинские лимфомы с разным уровнем агрессивности. Специфической профилактики, гарантированно предотвращающей развитие лимфомы, сейчас не существует. Однако своевременное обращение к врачу позволяет выявить заболевание на ранних этапах и начать лечение без задержки», – отметил врач.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Многие виды лимфом, особенно лимфома Ходжкина и некоторые неходжкинские лимфомы, могут быть полностью излечимы. Не стоит заниматься самодиагностикой или откладывать визит к врачу из страха услышать тревожный диагноз», – подчеркнул Полушкин.