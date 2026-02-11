Более 100 управляющих компаний Подмосковья перешли в зеленую зону

11 февраля 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области подвели итоги рейтинга управляющих организаций за 2025 год. Эксперты оценили работу 807 управляющих компаний региона и отметили положительную динамику: сразу 104 организации поднялись в «зеленую» зону — категорию с наиболее высокими показателями эффективности. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





По итогам года в «зеленую» зону вошли 275 управляющих организаций, в «желтую» — 330, а в «красной» зоне остались 202 компании. При этом число организаций с низкими показателями сократилось на 106 по сравнению с 2024 годом.



Специалисты оценили работу управляющих компаний по семи критериям. Среди них — качество работы в Единой диспетчерской службе, отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями и региональным оператором, количество жалоб жителей на содержание домов, полнота данных в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы, установка общедомовых приборов учета и выполнение предписаний жилищного надзора.



Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Рост рейтинга во многом обеспечили снижение задолженностей перед ресурсниками, уменьшение числа обращений жителей по вопросам содержания домов и более качественное размещение информации в государственных системах.



«Наш рейтинг управляющих организаций — один из инструментов повышения уровня жизни населения области. Он достаточно прозрачен, стабилен и включает в себя 7 показателей работы УО. Муниципалитеты ежемесячно будут на доступных ресурсах доводить его до жителей. Мы, в свою очередь, перешли на усиленный режим взаимодействия с компаниями в красной зоне», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.