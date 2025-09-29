Свищев поделился ожиданиями от встречи с сотрудниками «Химок»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, чего ожидает от встречи с сотрудниками «Химок», которым клуб задолжал зарплаты.
Как пишет «РБ Спорт», на 1 октября назначили совещание, на которое пригласили генсека Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова и представителей прокуратуры. По словам Свищева, после обращения работников они направили запросы в РФС, Генпрокуратуру, Минспорт и другие ведомства и получили подтверждение, что аналогичные жалобы поступали и к ним.
Ситуация находится на контроле у всех указанных органов. Задача депутатов — довести дело до логического завершения и отстаивать интересы граждан. В ответ на замечание Виталия Милонова о возможных «тайных механизмах» помощи пострадавшим Свищев отметил, что любой депутат обязуется реагировать на обращения избирателей и не водить людей за нос.
Парламентарий сообщил, что лично разговаривал с Митрофановым, и тот намеревается прийти на встречу. По его словам, дело «не простое» — «Химки» являются значимым участником футбольной системы, поэтому ситуация отличается от обычного банкротства.
Сложность в том, что инвестор Туфан Садыгов формально нигде не значится, и взыскать с него долги практически невозможно — именно поэтому и нужно совместное совещание, чтобы выяснить пути взыскания с работодателей. Депутат подчеркнул, что Госдума не является правоохранительным органом, но должна помогать гражданам восстановить справедливость и вернуть честно заработанные деньги.
Читайте также: