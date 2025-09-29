Свищев поделился ожиданиями от встречи с сотрудниками «Химок»

29 сентября 2025, 13:13

Свищев: На встрече с сотрудниками «Химок» будет Митрофанов

Фото: istockphoto/NiseriN

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, чего ожидает от встречи с сотрудниками «Химок», которым клуб задолжал зарплаты.