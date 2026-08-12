Подмосковный педагог рассказала, как восстановить режим сна перед учебным годом

12 августа 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Плавный переход от каникул к занятиям поможет избежать переутомления и сохранить продуктивность на уроках и лекциях. Об этом заявила замдиректора по воспитательной работе Чкаловской школы-интерната Светлана Ковалёва.





В преддверии нового учебного года специалист напомнила о важности правильного режима сна.

«Нужно не пытаться резко менять расписание, а сдвигать время отхода ко сну постепенно, на 15-30 минут раньше каждую ночь. Важно также создать в спальне спокойную обстановку: затемнить помещение, убрать лишние звуки, поддерживать комфортную температуру. Для закрепления результата лучше ложиться и вставать в одни и те же часы, включая выходные», – сказала Ковалёва, слова которого приводит пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Это поможет организму настроиться на отдых. Вместо этого можно почитать книгу, принять тёплую ванну или выполнить дыхательные упражнения. Не стоит наедаться на ночь и пить напитки, содержащие кофе. В течение дня полезно больше двигаться и бывать на свежем воздухе», – заключила преподаватель.