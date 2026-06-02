Власти Павловского Посада обсудили вопросы благоустройства и ЖКХ
Очередное оперативное совещание провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов с руководителями профильных служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Особое внимание собравшиеся уделили локациям, где недавно провели благоустройство.
«Например, на спортплощадке им. А.А. Болошева оказались незакреплёнными основания у тренажёров и не работает уличное освещение, а на Стахановском озере не закрепили секции ограждения на пирсе. Исправление этих недочётов взято на контроль. Фотографии выполненных работ опубликуют в соцсетях», — говорится в сообщении.На совещании также обсудили ликвидацию сбоя на сетях водоснабжения в микрорайоне Южный — сейчас ресурс подаётся в штатном режиме, а на аварийных участках приводят в порядок территорию.
Кроме того, в округе усилят работу по уборке мусора с контейнерных площадок на сельских территориях.