Подмосковье стало одним из лидеров по участию в предварительном голосовании ЕР
Участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области приняли более десяти процентов избирателей — 636 012 человек. По этому показателю регион оказался в числе самых активных, сообщает пресс-служба партии.
Жители Подмосковья выбирали из более 900 кандидатов. В результате удалось сформировать сильную команду, заявил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В наших списках профессионалы в разных отраслях. Многие из кандидатов раньше не были связаны с политикой, но у каждого есть реальный профессиональный и жизненный опыт», — сказал Брынцалов.Важность проведения предварительного голосования отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Избиратели сами определяют, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. И она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами», — подчеркнул Медведев.Один из победителей подмосковного голосования Александр Зарубин — чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актёр и волонтёр СВО — поблагодарил избирателей своего округа.
«Я хочу поблагодарить за поддержку жителей городских округов Лотошино, Солнечногорск и Клин. Я обещаю сделать всё, чтобы оправдать это доверие», — сказал Зарубин.В число победителей вошла и председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.
«Я как общественник много общаюсь с людьми, стараюсь помочь там, где это возможно. жителей. Уверена, этот опыт будет полезен на законодательном уровне», — заявила Орлова.Кандидаты, получившие поддержку на предварительном голосовании, войдут в списки «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов.