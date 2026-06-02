Подмосковье стало одним из лидеров по участию в предварительном голосовании ЕР

Участие в предварительном голосовании «Единой России» в Московской области приняли более десяти процентов избирателей — 636 012 человек. По этому показателю регион оказался в числе самых активных, сообщает пресс-служба партии.





Жители Подмосковья выбирали из более 900 кандидатов. В результате удалось сформировать сильную команду, заявил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.





«В наших списках профессионалы в разных отраслях. Многие из кандидатов раньше не были связаны с политикой, но у каждого есть реальный профессиональный и жизненный опыт», — сказал Брынцалов.

«Избиратели сами определяют, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. И она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами», — подчеркнул Медведев.

«Я хочу поблагодарить за поддержку жителей городских округов Лотошино, Солнечногорск и Клин. Я обещаю сделать всё, чтобы оправдать это доверие», — сказал Зарубин.

«Я как общественник много общаюсь с людьми, стараюсь помочь там, где это возможно. жителей. Уверена, этот опыт будет полезен на законодательном уровне», — заявила Орлова.