В Мытищах поставили на кадастр дом с почти 1,3 тыс. квартир
Дом на 1298 квартир, построенный в составе ЖК «КИТ» в Мытищах, поставили кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на свой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
«Новостройке присвоили адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Шараповский проезд, дом №4. Кадастровый номер: 50:12:0101103:3030», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет свыше 51 тысячи квадратных метров. Квартиры там представлены различных типов — от однокомнатных до трёхкомнатных. Кроме того, в здании расположен двухуровневый подземный паркинг на 329 машин.