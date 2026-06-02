В Мытищах поставили на кадастр дом с почти 1,3 тыс. квартир

02 июня 2026, 09:24

Дом на 1298 квартир, построенный в составе ЖК «КИТ» в Мытищах, поставили кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на свой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.





«Новостройке присвоили адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Шараповский проезд, дом №4. Кадастровый номер: 50:12:0101103:3030», — говорится в сообщении.