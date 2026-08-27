Подмосковный педиатр Фурник рассказала, когда сбивать ребёнку температуру

27 августа 2026, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Повышение температуры у ребёнка часто беспокоит родителей. Вокруг этой темы придумали множество мифов, которые иногда могут и навредить. Об этом рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Сергиево-Посадской больницы Мария Фурник.





По словам специалиста, как правило, давать жаропонижающие ребёнку рекомендуют при температуре 38,5°C и выше. Но если он ведёт себя нехарактерно – отказывается от еды, становится вялым или сонливым, важно облегчить состояние. Тогда, чтобы нормализовать самочувствие, допустимо начинать снижение уже с субфебрильных цифр – 37,8-37,9°C.



Ожидать мгновенного падения температуры не стоит. Нужно оценивать динамику.

«Если температура снизилась с 39 до 38°C, это уже положительный результат. Иногда нужно просто подождать, выпаивать ребёнка, раздеть его. Если после приёма ибупрофена прошло менее шести часов, а температура вновь повышается, можно дать парацетамол. Однако оба средства относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Помимо медикаментов, обязательны проветривание комнаты и обильное тёплое питьё», – рассказала Фурник.

«При «красном» типе, когда ребёнок ярко-розовый, пышущий жаром, его нужно раздеть, обеспечить доступ свежего воздуха и давать прохладное питьё. При «бледном» типе, когда кожа белеет, появляется синюшный оттенок, ребёнка знобит на фоне высокой температуры, напротив, важно укрыть его лёгким одеялом и предложить тёплую жидкость. В этом случае обтирания категорически противопоказаны», – добавила медик.