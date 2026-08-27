Подмосковный педиатр Фурник рассказала, когда сбивать ребёнку температуру
Повышение температуры у ребёнка часто беспокоит родителей. Вокруг этой темы придумали множество мифов, которые иногда могут и навредить. Об этом рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Сергиево-Посадской больницы Мария Фурник.
По словам специалиста, как правило, давать жаропонижающие ребёнку рекомендуют при температуре 38,5°C и выше. Но если он ведёт себя нехарактерно – отказывается от еды, становится вялым или сонливым, важно облегчить состояние. Тогда, чтобы нормализовать самочувствие, допустимо начинать снижение уже с субфебрильных цифр – 37,8-37,9°C.
Ожидать мгновенного падения температуры не стоит. Нужно оценивать динамику.
«Если температура снизилась с 39 до 38°C, это уже положительный результат. Иногда нужно просто подождать, выпаивать ребёнка, раздеть его. Если после приёма ибупрофена прошло менее шести часов, а температура вновь повышается, можно дать парацетамол. Однако оба средства относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Помимо медикаментов, обязательны проветривание комнаты и обильное тёплое питьё», – рассказала Фурник.Как подчеркнула врач, то, что когда-то казалось нормой, сегодня признано опасным. Например, это уксус и уксусная эссенция. Вместо агрессивных обтираний следует применять физические методы охлаждения, но с учётом типа лихорадки.
«При «красном» типе, когда ребёнок ярко-розовый, пышущий жаром, его нужно раздеть, обеспечить доступ свежего воздуха и давать прохладное питьё. При «бледном» типе, когда кожа белеет, появляется синюшный оттенок, ребёнка знобит на фоне высокой температуры, напротив, важно укрыть его лёгким одеялом и предложить тёплую жидкость. В этом случае обтирания категорически противопоказаны», – добавила медик.А вот проветривать, по словам Марии Фурник, полезно всегда. Это один из самых безопасных и эффективных способов облегчить состояние ребёнка.