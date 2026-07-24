Подмосковный педиатр Григорьева рассказала, как вводить арбуз в детский рацион

24 июля 2026, 14:30

оригинал Фото: istockphoto / Koki Iino

Лето – подходящее время для введения в рацион ребёнка арбуза. Однако делать это нужно грамотно, предупредила заведующая детским отделением Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Регина Григорьева.





Арбуз полезен тем, что в нём много воды, он прекрасно утоляет жажду в жару. В его мякоти содержатся витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота, калий, магний и клетчатка, полезные для роста и развития ребёнка.



Вводить арбуз в рацион можно с года, когда пищеварительная система малыша достаточно созрела. Но перед этим лучше обсудить это с педиатром.

«Порции стоит ограничивать в зависимости от возраста. В один или два года ребёнку можно давать одну – две столовых ложки арбуза, в возрасте двух – шести лет – до 100-150 граммов, старше шести лет – до 150-200 граммов в сутки», – отметила Григорьева.

«Обсудите с врачом ограничение или исключение арбуза из рациона, если у ребёнка хронические заболевания почек, нарушение работы ЖКТ, склонность к метеоризму, сахарный диабет, ожирение или индивидуальная непереносимость», – посоветовала врач.