Подмосковный педиатр Григорьева рассказала, как вводить арбуз в детский рацион
Лето – подходящее время для введения в рацион ребёнка арбуза. Однако делать это нужно грамотно, предупредила заведующая детским отделением Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Регина Григорьева.
Арбуз полезен тем, что в нём много воды, он прекрасно утоляет жажду в жару. В его мякоти содержатся витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота, калий, магний и клетчатка, полезные для роста и развития ребёнка.
Вводить арбуз в рацион можно с года, когда пищеварительная система малыша достаточно созрела. Но перед этим лучше обсудить это с педиатром.
«Порции стоит ограничивать в зависимости от возраста. В один или два года ребёнку можно давать одну – две столовых ложки арбуза, в возрасте двух – шести лет – до 100-150 граммов, старше шести лет – до 150-200 граммов в сутки», – отметила Григорьева.Если ребёнок съест слишком много арбуза, у него может возникнуть перегрузка желудочно-кишечного тракта. Избыточное количество клетчатки спровоцирует диарею. К тому же у арбуза высокий гликемический индекс, и чрезмерное его употребление резко поднимает уровня глюкозы в крови.
Стоит также всегда помнить о риске отравления. У детей реакция на нитраты более выражена, чем у взрослых.
«Обсудите с врачом ограничение или исключение арбуза из рациона, если у ребёнка хронические заболевания почек, нарушение работы ЖКТ, склонность к метеоризму, сахарный диабет, ожирение или индивидуальная непереносимость», – посоветовала врач.Она отметила, что главное – вводить арбуз постепенно, начать с маленькой порции и понаблюдать за реакцией ребёнка. При любых неприятных симптомах нужно немедленно прекратить давать ягоду и проконсультироваться со специалистом.