Подмосковный педиатр купила квартиру по соципотеке

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Двухкомнатную квартиру в Люберцах приобрела врач-педиатр Юлия Гучкова благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Юлия Гучкова работает в детской поликлинике Дзержинской городской больницы, её стаж составляет шесть лет. Ранее семья Юлии жила в съемной однокомнатной квартире. Принять участие в программе «Социальная ипотека» Юлия решила, когда узнала, что ждёт второго ребёнка», — говорится в сообщении.Отмечается, что подать заявку на участие в программе Юлии посоветовали коллеги. Сейчас семья уже отпраздновала новоселье.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. По правилам программы тело ипотечного кредита в течение десяти лет выплачивается из бюджета, а собственник жилья платит только проценты по займу. Соципотеку могут получить медики, тренеры, учителя, молодые учёные и специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса. Подробная информация о программе размещена по ссылке.
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Лев Каштанов