Подмосковный педиатр назвала главную опасность летних прогулок под дождём
Даже тёплый летний дождь может угрожать здоровью ребёнка. Об этом предупредила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Наталья Лысенко.
По словам медика, самую большую опасность представляет переохлаждение организма при высокой влажности.
«Воздух прогрет до 30 градусов, а вода в лужах – только до 15-18. Когда ребёнок шлёпает по воде, его ноги, а затем и все тело, теряют тепло в 20-30 раз быстрее, чем при сухой погоде. Это приводит к спазму периферических сосудов и снижению местного иммунитета слизистых оболочек носа и горла. Уже через два-четыре часа после прогулки могут развиться ринит, фарингит или тонзиллит», – подчеркнула медик, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Другой фактор риска – грязная вода. Дожди смывают с улиц пыль, нефтепродукты и продукты жизнедеятельности животных. Вода из луж во дворах, на детских площадках и у дорог при попадании на ранки или ссадины может вызвать стрептококк или стафилококк. А случайное заглатывание воды чревато кишечными инфекциями.
Лысенко попросила не забывать и об опасности скрытых травм. В мокрой обуви можно поскользнуться, получив вывих или перелом.
Вместе с тем врач отметила, что от коротких прогулок под летним дождём с соблюдением мер безопасности отказываться не стоит, так как они полезны для закаливания.