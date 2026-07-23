Расписание на Казанском и Ярославском направлениях изменится с 24 июля

23 июля 2026, 14:40

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График движения пригородных поездов, курсирующих на Ярославском и Казанском направлениях, включая МЦД-3, изменится с 24 и 27 июля из-за ремонтных работ на станциях Люберцы-1, Подлипки-Дачные и Бужаниново. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В частности, на станции Люберцы-1 с 24 по 26 июля будут менять стрелочный переход. Работы планируют проводить по ночам: с 23:50 до 6:50. На станции Бужаниново тоже установят новый стрелочный переход. Заниматься этим намерены с 22:00 27 июля до 8:00 28 июля. А на станции Подлипки-Дачные 27 июля с 00:50 до 4:50 собираются устанавливать пролёт пешеходного моста.





«В связи с работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок. А ряд составов отменят», — говорится в сообщении.