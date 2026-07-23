В одинцовском посёлке Часцы отремонтировали амбулаторию
Ремонт амбулатории завершили в посёлке Часцы Одинцовского городского округа. За смену в медучреждении могут принять до 100 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках ремонта в здании обновили цоколь, фасад и крышу, а также внутренние помещения и создали там комфортные зоны ожидания приёма.
«Работы проводились поэтапно, поэтому жители продолжали получать необходимую медицинскую помощь в привычном режиме. Благодаря ремонту условия стали более комфортными и для медиков, и для пациентов», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.Амбулатория обслуживает свыше семи тысяч человек, в том числе — около полутора тысяч детей. Приём здесь ведут два терапевта, дав педиатра, акушер-гинеколог и стоматолог.