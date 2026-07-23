В одинцовском посёлке Часцы отремонтировали амбулаторию

23 июля 2026, 14:42

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Ремонт амбулатории завершили в посёлке Часцы Одинцовского городского округа. За смену в медучреждении могут принять до 100 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках ремонта в здании обновили цоколь, фасад и крышу, а также внутренние помещения и создали там комфортные зоны ожидания приёма.





«Работы проводились поэтапно, поэтому жители продолжали получать необходимую медицинскую помощь в привычном режиме. Благодаря ремонту условия стали более комфортными и для медиков, и для пациентов», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.