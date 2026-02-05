Подмосковный педиатр попросила не ловить ртом снежинки и не лизать сосульки

05 февраля 2026, 14:26

оригинал Фото: istockphoto / Reno12

Каждому знакомо желание поймать зимой на язык снежинку или попробовать сосульку с крыши. Однако это не так безопасно, предупредила заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева.





По словам врача, снежинки и сосульки только кажутся идеально чистыми. На самом деле это не так.



«В них попадает множество мелких частиц и веществ из атмосферы - пыль, микробы, бактерии, отходы автомобильных выхлопов, следы птиц и животных, а также соли и реагенты для обработки дорог. Цвет снега совсем не говорит о его чистоте», – подчеркнула Царегородцева.

«За чертой города снег не безопаснее городского. На нём могут быть следы диких животных с бактериями. А снег с дорог и тропинок содержит микроорганизмы и частички почвы. К тому же талая вода не прошла очистку и может содержать патогены», – добавила специалист.