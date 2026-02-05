Подмосковный педиатр попросила не ловить ртом снежинки и не лизать сосульки
Каждому знакомо желание поймать зимой на язык снежинку или попробовать сосульку с крыши. Однако это не так безопасно, предупредила заведующая поликлиникой №5 «Путилково» Красногорской больницы, врач-педиатр Оксана Царегородцева.
По словам врача, снежинки и сосульки только кажутся идеально чистыми. На самом деле это не так.
«В них попадает множество мелких частиц и веществ из атмосферы - пыль, микробы, бактерии, отходы автомобильных выхлопов, следы птиц и животных, а также соли и реагенты для обработки дорог. Цвет снега совсем не говорит о его чистоте», – подчеркнула Царегородцева.Не стоит волноваться, если на язык попало несколько снежинок. А вот целенаправленное поедание снега и облизывание сосулек может привести к расстройству желудка, инфекции дыхательных путей и травмам ротовой полости от острых кусочков льда. Для детей существует риск попадания посторонних предметов или химикатов.
«За чертой города снег не безопаснее городского. На нём могут быть следы диких животных с бактериями. А снег с дорог и тропинок содержит микроорганизмы и частички почвы. К тому же талая вода не прошла очистку и может содержать патогены», – добавила специалист.Как отметила врач, детям следует объяснить, что снег и сосульки – не лучшее лакомство. Для этого можно провести эксперимент – взять ватный диск и поймать на него снег с улицы. Дождавшись, пока он высохнет, нужно обратите внимание ребёнка на то, сколько на диске грязи. Так он поймёт, что снег – среда, где скапливаются микробы.