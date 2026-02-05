В Подмосковье за год онкоскрининг полости рта прошли около 360 тысяч человек

05 февраля 2026, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатный онкоскрининг полости рта — люминесцентную стоматоскопию — прошли в Московской области в 2025 году почти 360 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Диагностика проводится при помощи люминесцентной лампы: стоматолог направляет её в рот пациенту, при этом любое отклонение тканей от нормы светится иначе.





«Онкоскрининг полости рта проводится безболезненно и быстро. В минувшем году его прошли около 360 тысяч человек, в результате удалось обнаружить 155 случаев злокачественных новообразований — на треть больше, чем в 2024 году», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.