Представители подмосковного ИТ-бизнеса поборются за премию «Цифровые решения»
Начался приём заявок на премию «Цифровые решения». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Принять участие в конкурсе могут как крупная компания, так и стартап. В этом году на премии представлено 14 номинаций:
Заявки рассмотрит экспертный совет, объединяющий представителей правительства России, Минцифры, профильных ведомств, ИТ-компаний и отраслевых объединений. Оценивать будут масштаб внедрения решения, значимость для отрасли, инновационность, сложность реализации и подтверждённые результаты.
Заявки можно подавать до 22 сентября, а награждение победителей пройдёт в Москве с 6 по 10 октября на форуме «Цифровые решения».
Узнать всю информацию о конкурсе и заявить об участии можно на сайте премии.
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