Центры репродуктивного здоровья семьи уже приняли 4,5 тыс. жителей Подмосковья
Подмосковные центры репродуктивного здоровья семьи с начала года успели принять более 4,5 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В центры обращаются пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности естественным путём. Там можно проконсультироваться у акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. Наблюдение и лечение ведутся бесплатно, по полису ОМС.
«Сегодня в Подмосковье работают семь Центров репродуктивного здоровья семьи. В одном месте планирующие беременность супруги могут получить весь комплекс медицинской помощи – проконсультироваться со специалистами пройти диагностику и лечение. С начала года медицинскую помощь в центрах репродуктивного здоровья семьи получили свыше 4,5 тыс. жителей региона», – отметил Забелин.Центры принимают пациентов в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, а также в Балашихинском роддоме, Московском областном центре охраны материнства и детства и Раменской больнице.
Записаться в центр можно у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8(800) 550-30-03.