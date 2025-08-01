Центры репродуктивного здоровья семьи уже приняли 4,5 тыс. жителей Подмосковья

01 августа 2025, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные центры репродуктивного здоровья семьи с начала года успели принять более 4,5 тыс. человек. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





В центры обращаются пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности естественным путём. Там можно проконсультироваться у акушера-гинеколога, репродуктолога, эндокринолога, уролога-андролога и других специалистов. Наблюдение и лечение ведутся бесплатно, по полису ОМС.

«Сегодня в Подмосковье работают семь Центров репродуктивного здоровья семьи. В одном месте планирующие беременность супруги могут получить весь комплекс медицинской помощи – проконсультироваться со специалистами пройти диагностику и лечение. С начала года медицинскую помощь в центрах репродуктивного здоровья семьи получили свыше 4,5 тыс. жителей региона», – отметил Забелин.