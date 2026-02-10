Подмосковный педиатр рассказала, как освободить примёрзший к металлу язык ребёнка

10 февраля 2026, 15:06

В морозные дни случаются ситуации, когда из-за любопытства или во время игры язык ребёнка прилипает к металлическому столбу, качелям или другой холодной поверхности. Что делать в такой ситуации, рассказала врач-педиатр КДЦ «Ромашка» Оксана Абрамина.





Она напомнила, что прикасаться языком к железу на морозе категорически запрещается. Но если такое всё же произошло, главное – сохранять спокойствие.



«Ни в коем случае нельзя тянуть ребёнка или отрывать язык от поверхности. Это может привести к травме слизистой и кровотечению. Правильным решением будет полить место контакта тёплой, но не горячей водой из бутылки или термоса. Если воды нет, можно дышать тёплым воздухом на замёрзший участок, чтобы лёд постепенно растаял. После оттаивания язык освободится сам», – сказала Абрамина.