Подмосковный педиатр рассказала, как освободить примёрзший к металлу язык ребёнка
В морозные дни случаются ситуации, когда из-за любопытства или во время игры язык ребёнка прилипает к металлическому столбу, качелям или другой холодной поверхности. Что делать в такой ситуации, рассказала врач-педиатр КДЦ «Ромашка» Оксана Абрамина.
Она напомнила, что прикасаться языком к железу на морозе категорически запрещается. Но если такое всё же произошло, главное – сохранять спокойствие.
«Ни в коем случае нельзя тянуть ребёнка или отрывать язык от поверхности. Это может привести к травме слизистой и кровотечению. Правильным решением будет полить место контакта тёплой, но не горячей водой из бутылки или термоса. Если воды нет, можно дышать тёплым воздухом на замёрзший участок, чтобы лёд постепенно растаял. После оттаивания язык освободится сам», – сказала Абрамина.Если язык ребёнка пострадал, рекомендуется прополоскать рот тёплой водой и в течение суток не давать малышу горячей, кислой и острой пищи. При боли, отёке, кровотечении или затруднении приёма пищи нужно обратиться за помощью к педиатру или детскому хирургу.
Как подчеркнула врач, чтобы предотвратить такие случаи, важно заранее объяснить ребёнку, почему нельзя лизать металлические предметы на морозе. Ещё лучше будет напоминать ему об этом перед каждой прогулкой.