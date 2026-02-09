Видновские врачи помогли 23-летней пациентке родить тройняшек
Врачи Видновского перинатального центра помогли 23-летней пациентке родить трёх дочерей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Благодаря слаженной работе бригады скорой помощи, акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов роды прошли благополучно.
На свет появились девочки весом 1730, 2020 и 1480 граммов ростом 39, 43 и 40 сантиметров. Больше месяца они находились под наблюдением специалистов. Сегодня их вес составляет уже 2532, 2871 и 2292 граммов соответственно.
«Вероятность рождения тройняшек при естественно наступившей беременности составляет всего один случай на 6400 родов. Так что этот случай – один из очень редких», – сказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина.Сейчас мама и сестрёнки уже выписаны домой.
В ведомстве напомнили, что в Московской области существует портал «Стань мамой в Подмосковье» с информацией о системе родовспоможения в регионе.
Кроме того, в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов. Звонок бесплатный.