За льготным зубопротезированием в Подмосковье обратились 392 участника СВО

09 февраля 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные стоматологические поликлиники за льготным зубопротезированием обратились около 400 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Участникам СВО в регионе доступно зубопротезирование на льготных условиях. Пройти лечение можно в 25 поликлиниках Подмосковья, в том числе в Московской областной стоматологической поликлинике, Подольской, Домодедовской, Балашихинской, Королёвской, Мытищинской и других.



«В рамках меры поддержки участникам СВО доступны бесплатное изготовление и установка зубных протезов, имплантов или коронок. Программа начала действовать в Московской области в 2023 году. За это время в поликлиники региона за льготным зубопротезированием обратились 392 человека, 145 из них уже прошли лечение», - уточнил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.