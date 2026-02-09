За льготным зубопротезированием в Подмосковье обратились 392 участника СВО
В подмосковные стоматологические поликлиники за льготным зубопротезированием обратились около 400 участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Участникам СВО в регионе доступно зубопротезирование на льготных условиях. Пройти лечение можно в 25 поликлиниках Подмосковья, в том числе в Московской областной стоматологической поликлинике, Подольской, Домодедовской, Балашихинской, Королёвской, Мытищинской и других.
«В рамках меры поддержки участникам СВО доступны бесплатное изготовление и установка зубных протезов, имплантов или коронок. Программа начала действовать в Московской области в 2023 году. За это время в поликлиники региона за льготным зубопротезированием обратились 392 человека, 145 из них уже прошли лечение», - уточнил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как рассказали в ведомстве, программа предусматривает диагностику, лечение, изготовление и установку коронок, протезов на сумму до 120 000 рублей, а в случае ранения в челюстно-лицевую область – до миллиона рублей.
Мерой соцподдержки могут воспользоваться участники СВО, которые были призваны или отобраны на военную службу Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Подмосковье, в том числе заключившие контракт.
Чтобы получить услугу, нужно предоставить в медицинскую организацию справку об участии в СВО, которую можно оформить на портале госуслуг, а также подтверждающий документ в случае ранения во время участия в боевых действиях.