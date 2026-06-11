Видновские врачи помогли родить двойню пациентке с тяжёлыми патологиями

11 июня 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра помогли стать мамой пациентке с двойней и преэклампсией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику поступила пациентка на 32-й неделе беременности. У женщины был трубный фактор бесплодия в течение семи лет. Это состояние, при котором невозможность зачатия объясняется нарушением функциональной способности маточных труб. Беременность осложнилась преэклампсией – стойким повышением артериального давления.



«Из-за ухудшения состояния матери решили родоразрешать её досрочно. Недоношенность требовала сначала провести магнезиальную терапию и профилактику респираторного дистресс-синдрома плодов для лучшего раскрытия лёгких детей. После этого мы выполнили кесарево сечение, которое прошло с минимальной кровопотерей. Дети родились в целых плодных пузырях – как говорится, в рубашке», – рассказала акушер-гинеколог Диана Наврузова.