Подмосковный пенсионер дал отпор нацелившимся на его квартиру мошенникам

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Телефонные мошенники попытались вынудить 72-летнего жителя подмосковного Егорьевска продать его квартиру и передать им полученные за неё деньги — 2,5 млн рублей, но мужчина вовремя понял, с чем столкнулся, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Афера началась с того, что пенсионеру позвонил неизвестный и начал убеждать, что его недвижимостью собираются завладеть мошенники. И чтобы «уберечь» имущество, его нужно срочно продать и передать вырученные деньги курьеру, который положит их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.Пенсионер догадался, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию. Дальнейшая операция проходила под контролем полицейских. При передаче муляжа денег они задержали курьера мошенников — 19-летнего жителя Новосибирска.
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Лев Каштанов