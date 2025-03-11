Подмосковный пенсионер дал отпор нацелившимся на его квартиру мошенникам

Телефонные мошенники попытались вынудить 72-летнего жителя подмосковного Егорьевска продать его квартиру и передать им полученные за неё деньги — 2,5 млн рублей, но мужчина вовремя понял, с чем столкнулся, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба областного главка МВД.