AFP: боевики взяли в заложники 450 человек в поезде в Пакистане

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Боевики взяли в заложники 450 человек, находящихся в поезде в Пакистане. Об этом пишет издание Agence France-Presse.
«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», — прокомментировал журналистам чиновник Белуджистан Мухаммад Кашиф.Перед этим сообщалось, что мужчина взял в заложники лесничих в Калужской области. Они прибыли на сигнал о незаконной вырубке. Уточнялось, что злоумышленника ранее уже судили. Трое заложников были им застрелены, а после мужчина совершил суицид. Прибывшая на место происшествия полиция освободила остальных заложников. Позже их осмотрели медики, не зафиксировав повреждений или угрозы жизни и здоровью.
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