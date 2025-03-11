Российские банки стали терять миллионы в день из-за хакерских SMS

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Массовые атаки хакерского ботнета разоряют российские банки на миллионы рублей в день через получение SMS. Об этом рассказал глава отдела компании Servicepipe, киберэскперт Антон Чемякин. По его словам, программа с разных IP-адресов пытается войти в личный кабинет на сайтах кредитных организаций.
«У большинства банков есть двухфакторная аутентификация, попытки входа сопровождаются отправкой SMS. Каждая SMS обходится банку по цене до 2 рублей. При этом в сутки ботнет может сделать более 1 млн попыток входа. Таким образом, только прямой ущерб от таких инцидентов может достигать более одного миллиона рублей в день. В число целей ботнета входят многие российские банки из топ-50», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».В то же время эксперты «Бастиона» отмечают, что в 2024 году количество хакерских атак на российские компании выросло более чем на 20%, а также перечислили основные киберугрозы для бизнеса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков, главные риски — это атаки с использованием программ-шифровальщиков, фишинговые рассылки и DDoS-рейды.
«Российский бизнес уже не ограничивается антивирусом и базовыми мерами защиты. Среди наиболее востребованных практик — внедрение многофакторной аутентификации для всех сотрудников и подрядчиков, регулярные ИБ-аудиты внешних партнеров, а также переход к централизованным системам мониторинга безопасности (SOC)», — указывают специалисты.Читайте также:
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