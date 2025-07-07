Подмосковный пенсионер помог задержать пособника телефонных мошенников
Полицейские задержали курьера телефонных мошенников благодаря бдительному 86-летнему жителю Сергиева Посада. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионеру позвонили на домашний телефон и сообщили, что для продления договора на стационарный номер он должен продиктовать СНИЛС. Мужчина сделал это, после чего ему начали звонить якобы из ФСБ и убеждать, что его банковский счёт взломали для финансирование ВСУ. И чтобы сохранить сбережения в размере 950 тысяч рублей, их надо обналичить и передать курьеру», — говорится в сообщении.Пенсионер догадался, что столкнулся с мошенниками, и сообщил об этом в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников: курьера мошенников задержали при передаче муляжа денег.
Задержанный оказался 18-летним жителем Перми. Молодого человека оставили под стражей до суда. Сейчас ведётся розыск остальных участников аферы.