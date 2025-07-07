Озвучена предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта

Mash: Старовойт мог покончить с собой из-за обвинений в мошенничестве
Роман Старовойт (фото: kremlin.ru)

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного дела. Предварительную причину самоубийства политика приводит Telegram-канал Mash.



Отмечается, что его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

Формальным поводом для вопросов к Старовойту стал тот факт, что его подписи стоят под решением оперативного штаба Курской области, гендиректором которой была Корпорация развития региона. Компании разрешили потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определить субподрядчиков.

По данным канала, показания о причастности Старовойта к хищениям средств при возведении фортификационных сооружений дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба в настоящее время находятся в СИЗО.

Также следователи сейчас проверяют возможную причастность Старовойта к нарушениям в области закупок медикаментов для больниц Курской области и к провальной транспортной реформе в Курске.

По другой версии, показания против Старовойта мог дать бывший губернатор региона Алесей Смирнов, также задержанный за хищения средств при возведении фортификационных сооружений.

Анастасия Чинкова

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