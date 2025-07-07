Озвучена предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта

07 июля 2025, 16:12

Mash: Старовойт мог покончить с собой из-за обвинений в мошенничестве

Роман Старовойт (фото: kremlin.ru)

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного дела. Предварительную причину самоубийства политика приводит Telegram-канал Mash.