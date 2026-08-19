Подмосковный перевозчик «Мострансавто» получит 20 больших автобусов Volgabus

19 августа 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

20 автобусов большого класса марки Volgabus 627001 пополнят парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто». Новые машины будут использовать на самых загруженных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Volgabus 627001 может перевозить до 124 пассажиров, 56 из которых — на сидячих местах.





«Автобус низкопольный, что облегчает посадку и высадку, кроме того, он оборудован аппарелью для людей в инвалидных колясках. Для них также обустроено специальное место в салоне. Благодаря трехосной конструкции автобус отличается плавностью хода и высокой устойчивостью на дороге, а климат-контроль и дополнительные отопители сделают поездку комфортной в любую погоду», — говорится в сообщении.