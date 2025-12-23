Подмосковный пловец Гирев одержал победу на международном турнире
Пловец Иван Гирев из Ленинского городского округа завоевал золотую медаль на XIX международном турнире «Кубок Владимира Сальникова». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гирев является воспитанником детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». На высшую ступень пьедестала почёта спортсмен поднялся по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем.
«Это значимое достижение не только для самого Ивана, но и для всего нашего округа. Его победа на таком престижном международном соревновании — результат таланта спортсмена, упорного труда, а также высокого профессионализма его тренеров», — сказала директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.Соревнования проходили 19-20 декабря в Санкт-Петербурге. Участниками турнира стали 240 сильнейших спортсменов из разных стран, включая Австралию, Венгрию, Францию, Великобританию, ЮАР и др.