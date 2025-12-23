Эдуард Мор: «Спартаку» нужен тренер, а не новые игроки зимой

23 декабря 2025, 11:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что московскому клубу не требуется усиление состава этой зимой. Главной задачей, по его мнению, остаётся выбор главного тренера, от которого зависит успех команды в дальнейшем.