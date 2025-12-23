Эдуард Мор: «Спартаку» нужен тренер, а не новые игроки зимой
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что московскому клубу не требуется усиление состава этой зимой. Главной задачей, по его мнению, остаётся выбор главного тренера, от которого зависит успех команды в дальнейшем.
После ухода Деяна Станковича 11 ноября «Спартак» возглавляет Вадим Романов в статусе исполняющего обязанности наставника. Мор в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что в составе нет откровенно слабых игроков и трансферы по большому счёту не нужны, так как команда укомплектована хорошо.
После 18 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 29 очками. Команда выйдет из отпуска 12 января и отправится на три сбора в Дубай: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля.
