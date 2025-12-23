Достижения.рф

Эдуард Мор: «Спартаку» нужен тренер, а не новые игроки зимой

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что московскому клубу не требуется усиление состава этой зимой. Главной задачей, по его мнению, остаётся выбор главного тренера, от которого зависит успех команды в дальнейшем.



После ухода Деяна Станковича 11 ноября «Спартак» возглавляет Вадим Романов в статусе исполняющего обязанности наставника. Мор в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что в составе нет откровенно слабых игроков и трансферы по большому счёту не нужны, так как команда укомплектована хорошо.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 29 очками. Команда выйдет из отпуска 12 января и отправится на три сбора в Дубай: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля.

Иван Мусатов

