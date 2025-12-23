Участниками турнира по дзюдо в Люберцах стали более 100 спортсменов

23 декабря 2025, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет провели в спортшколе «Союз» города Дзержинский в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в турнире приняли более 100 спортсменов из Московской, Калужской, Брянской и Тульской областей.





«Воспитанники спортшколы «Союз» завершили 2025 год хорошими результатами и порадовали своих тренеров, завоевав 23 медали», — рассказал директор «Союза» Виктор Худяков.