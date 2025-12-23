Участниками турнира по дзюдо в Люберцах стали более 100 спортсменов
Соревнования по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет провели в спортшколе «Союз» города Дзержинский в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в турнире приняли более 100 спортсменов из Московской, Калужской, Брянской и Тульской областей.
«Воспитанники спортшколы «Союз» завершили 2025 год хорошими результатами и порадовали своих тренеров, завоевав 23 медали», — рассказал директор «Союза» Виктор Худяков.В рамках турнира также выбрали лучшего спортсмена спортшколы. Им стал Ислам Натов, который выполнил норматив на звание «Мастер спорта России» по самбо.
Турнир по дзюдо в Дзержинском посвящён открытию СШ «Союз». В этом году его провели в 48-й раз.