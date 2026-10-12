В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды

12 октября 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические рейды, направленные на предупреждение бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в четырёх подмосковных округах: Серебряных Прудах, Серпухове, Кашире и Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Жителям разъяснили правила безопасного использования отопительных приборов и предупредили, что часто причиной пожара является несправная проводка или использование бытовой техники с поломками.





«Пожарные также призвали жителей не ставить обогреватели рядом с мебелью и не сушить на них влажные вещи, так как это может привести к образованию конденсата и вызвать короткое замыкание», — говорится в сообщении.