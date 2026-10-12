В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды
Профилактические рейды, направленные на предупреждение бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в четырёх подмосковных округах: Серебряных Прудах, Серпухове, Кашире и Ступине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жителям разъяснили правила безопасного использования отопительных приборов и предупредили, что часто причиной пожара является несправная проводка или использование бытовой техники с поломками.
«Пожарные также призвали жителей не ставить обогреватели рядом с мебелью и не сушить на них влажные вещи, так как это может привести к образованию конденсата и вызвать короткое замыкание», — говорится в сообщении.Подобные рейды пожарные Московской области проводят регулярно. Особое внимание они уделяют безопасности детей. Взрослым напоминают, что нельзя оставлять малышей наедине с растопленной печью и включённой плитой, а также что зажигалки и спички нужно хранить в недоступном для детей месте.