В Дмитровском округе спасли провалившегося в трубу котёнка

12 октября 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, который провалился в технологическую трубу глубиной три метра и диаметром около 20 сантиметров, вытащили работники Мособлпжспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в селе Озерецкое Дмитровского округа. О застрявшем котёнке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители.





«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что котёнок находится в железной трубе среди мусора и уже обессилел. На поверхности его ждала мама-кошка. Действовать пришлось очень аккуратно, чтобы не повредить животному. Специалисты использовали багор и другие подручные инструменты», — говорится в сообщении.