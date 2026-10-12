В Дмитровском округе спасли провалившегося в трубу котёнка
Котёнка, который провалился в технологическую трубу глубиной три метра и диаметром около 20 сантиметров, вытащили работники Мособлпжспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в селе Озерецкое Дмитровского округа. О застрявшем котёнке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители.
«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что котёнок находится в железной трубе среди мусора и уже обессилел. На поверхности его ждала мама-кошка. Действовать пришлось очень аккуратно, чтобы не повредить животному. Специалисты использовали багор и другие подручные инструменты», — говорится в сообщении.Когда котёнка вытащили на поверхность, он запищал и поспешил к маме. А спасатели закрыли трубу, чтобы больше никто не мог в неё упасть.