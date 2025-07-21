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В воздушно-силовом чемпионате Подмосковья приняли участие более 40 спортсменов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Более 40 спортсменов из разных подмосковных округов стали участниками чемпионата Московской области по воздушно силовой атлетике. Соревнования проводились на базе спортивного комплекса «Труд» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Турнир проходил в нескольких возрастных категориях. В трёх из них призовые места завоевали представители Подольска.

«В возрастной категории от 18 лет и старше на вторую ступень пьедестала почёта поднялся подольчанин Илья Козлов, на третью — его земляк Дмитрий Круглов», — говорится в сообщении.
Кроме того, представители Подольска завоевали три медали в возрастной категории от 10 до 14 лет. Золото выиграл Кирилл Иванников, серебро — Владислав Часовитин, бронзу — Егор Ганичев. А в категории от 15 до 17 лет третье место занял Максим Винтов.

Победители чемпионата войдут в сборную Московской области.
Лев Каштанов

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