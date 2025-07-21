В воздушно-силовом чемпионате Подмосковья приняли участие более 40 спортсменов

21 июля 2025, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Более 40 спортсменов из разных подмосковных округов стали участниками чемпионата Московской области по воздушно силовой атлетике. Соревнования проводились на базе спортивного комплекса «Труд» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в нескольких возрастных категориях. В трёх из них призовые места завоевали представители Подольска.



