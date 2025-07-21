В воздушно-силовом чемпионате Подмосковья приняли участие более 40 спортсменов
Более 40 спортсменов из разных подмосковных округов стали участниками чемпионата Московской области по воздушно силовой атлетике. Соревнования проводились на базе спортивного комплекса «Труд» в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проходил в нескольких возрастных категориях. В трёх из них призовые места завоевали представители Подольска.
Кроме того, представители Подольска завоевали три медали в возрастной категории от 10 до 14 лет. Золото выиграл Кирилл Иванников, серебро — Владислав Часовитин, бронзу — Егор Ганичев. А в категории от 15 до 17 лет третье место занял Максим Винтов.«В возрастной категории от 18 лет и старше на вторую ступень пьедестала почёта поднялся подольчанин Илья Козлов, на третью — его земляк Дмитрий Круглов», — говорится в сообщении.
Победители чемпионата войдут в сборную Московской области.