Участниками этапа шахматного Кубка Сергея Карякина стали более 300 человек

21 июля 2025, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 человек приняли участие во втором этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам. Турнир проводился в парке «Ёлочки» в Домодедове, он был приурочен к Международному дню шахмат. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отметил, что с каждым годом турнир становится всё более масштабным.





«Теперь мы ждём всех в конце августа в Лобне, где будет финальный этап Кубка Сергея Карякина. На нём планируется более 1500 участников», — сказал Дмитрий Абарёнов.

«Шахматы развиваются очень динамично и находятся сегодня на важном и почетном месте у родителей и у детей. (…) Мы открываем шахматные клубы, привлекаем все больше детей в наши секции, проводим турниры, и видно, что турниры проходят на высоком уровне», — отметил многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, член Совета Федерации РФ Сергей Карякин.