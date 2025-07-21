Участниками этапа шахматного Кубка Сергея Карякина стали более 300 человек
Более 300 человек приняли участие во втором этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам. Турнир проводился в парке «Ёлочки» в Домодедове, он был приурочен к Международному дню шахмат. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отметил, что с каждым годом турнир становится всё более масштабным.
«Теперь мы ждём всех в конце августа в Лобне, где будет финальный этап Кубка Сергея Карякина. На нём планируется более 1500 участников», — сказал Дмитрий Абарёнов.В «Ёлочках» для шахматистов были организованы пять соревнований в разных возрастных категориях: открытый турнир для всех желающих, турнир для ребят 2008-2012, 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения, а также 2017 города рождения и младше. Игры проходили в семь туров по швейцарской системе.
«Шахматы развиваются очень динамично и находятся сегодня на важном и почетном месте у родителей и у детей. (…) Мы открываем шахматные клубы, привлекаем все больше детей в наши секции, проводим турниры, и видно, что турниры проходят на высоком уровне», — отметил многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области, член Совета Федерации РФ Сергей Карякин.Сам гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры с десятью лучшими юными шахматистами турнира.
Результаты второго этапа Кубка Сергея Карякина по шахматам размещены по ссылке.