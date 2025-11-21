Сычёв: по составу и игре ЦСКА выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
Бывший футболист Дмитрий Сычёв назвал ЦСКА фаворитом предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Спартака». По его словам, состав и игра впечатляют. Однако он отметил, что в дерби статус фаворита часто теряет значение.
Сычёв в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что ЦСКА выделяется целостностью команды и качеством игроков. Тактика главного тренера Челестини также играет важную роль. Для него это уже второе дерби, что добавляет интриги. Арбитра Сергея Карасёва, который обслужит матч, Сычёв считает опытным судьёй. Он надеется на качественное судейство и минимизацию спорных моментов, чтобы всё решалось на поле.
После 15 туров ЦСКА занимает второе место в таблице с 33 очками, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. «Спартак» располагается на шестом месте с 25 очками. Матч состоится 22 ноября в 16:45 по московскому времени. Фанаты ждут захватывающую борьбу между двумя соперниками!
Читайте также: