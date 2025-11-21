Сычёв: по составу и игре ЦСКА выглядит фаворитом матча со «Спартаком»

21 ноября 2025, 15:35

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший футболист Дмитрий Сычёв назвал ЦСКА фаворитом предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Спартака». По его словам, состав и игра впечатляют. Однако он отметил, что в дерби статус фаворита часто теряет значение.