Защитник «Зенита» Денис Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против команды Медиалиги
33-летний защитник «Зенита» Денис Терентьев включён в состав сборной ФНЛ. Команда проведёт матч против сборной Медиалиги 5 декабря в Абхазии.
Как сообщает Metaratings.ru, Терентьев является воспитанником академии «Зенита» и в нынешнем сезоне выступает за «Зенит-2», где провёл 13 матчей и отдал три результативные передачи. Ранее стало известно, что за сборную ФНЛ также сыграет бывший форвард ЦСКА Кирилл Панченко.
Матч «Red Finch 0.0 Новая Игра» станет реваншем за встречу 2023 года в Дагестане, где ФНЛ разгромила соперников 4:0. Игра вновь пройдёт по медийным правилам — два тайма по 25 минут чистого времени.
