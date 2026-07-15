Подмосковный подарок новорождённым на 72% состоит из местной продукции
Подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который получают новорождённые в Московской области, на 72% укомплектован продукцией местных компаний. Об этом сообщили впресс-службе Мининвеста региона.
В наборе – 50 товаров, необходимых малышам с первых дней жизни.
«Это средства гигиены, бутылочки и соска, одежда на разную погоду, пелёнки, постельного бельё и многое другое. 36 наименований произведено в Московской области компаниями, зарегистрированными и развивающими производство в регионе. Это, например, производитель косметики GSS Cosmetics, детской одежды «ОСЬМИНОЖКА», головных уборов и одежды «ПриКиндер», гигиенической продукции для малышей «Солнце и Луна» и другие. Всего это 11 предприятий», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в Подмосковье работает более 200 промышленных предприятий, выпускающих детские товары. В сегменте трудятся порядка 10 000 человек. Каждая третья компания из числа производителей товаров для детей воспользовалась региональными мерами поддержки.